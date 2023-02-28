تراجع أسعار الذهب

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجع 0.3 بالمئة إلى 1811.74 دولاراً للأوقية.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1817.30 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.58 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 939.33 دولاراً، وزاد البلاديوم0.2 بالمئة إلى 1432.84 دولاراً للأوقية.