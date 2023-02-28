تشكيل لجان للتقصي عن آفات القمح في الغاب

شكلت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب 9 لجان لتنفيذ عمليات المسح الميداني لحقول القمح ضمن الأراضي الواقعة تحت مجالها لمراقبة آفات القمح، ولا سيما حشرة السونة ومرض صدأ القمح، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للكشف المبكر عنها.

وبين مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف أن اللجان المشكلة هي في مناطق شطحة وعين الكروم وأفاميا والسقيلبية والجيد وسلحب وجب رملة ومحردة وكرناز، لافتاً إلى أنها تجري أعمال المسح والحصر والتقصي عن أمراض السونة وصدأ القمح وجمع العينات ومسح وتقدير نسبة وشدة الإصابة، والبدء بأعمال المكافحة التي تتم من خلال اللجان الفرعية والمكانية المشكلة في تلك المناطق.

وأضاف زروف: إن الهيئة تقوم بتوزيع المبيدات اللازمة للمكافحة على الفلاحين مجاناً من خلال الوحدات الإرشادية، موضحاً أهمية مشاركة المزارعين في الكشف على حقولهم وتشخيص المرض وتزويدهم بالإرشادات المطلوبة ليقوم المزارع بتطبيقها.

ولفت زروف إلى أن المساحة المزروعة بلغت 52229 هكتاراً من أصل المخطط والبالغ 52725 هكتاراً، منها 50192 هكتاراً مروية و2617 هكتاراً بعلية يقابلها 3140 هكتاراً مزروعاً بالشعير منها 875 هكتاراً مروية و1392 هكتاراً بعلية.