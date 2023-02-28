تمديد تسجيل طلبات الكشف على المنازل المتضررة

28-فبراير-2023

اللاذقية – البعث

قرّرت محافظة اللاذقية تمديد المهلة المحدّدة للكشف الهندسي على المنازل، وذلك استجابةً لرغبة العديد من المواطنين بإجراء الكشف من قبل اللجان المكلّفة مع انقضاء المهلة المحدّدة، وذلك لبيان السلامة الإنشائية والمعمارية للمنازل عقب الزلزال الذي تأثّرت به المحافظة والهزّات الارتدادية بعدها، ولاسيما في يوم ٢٠ شباط، وبموجب القرار يتمّ تمديد تسجيل طلبات الكشف لمدة أسبوع تبدأ من اليوم الثلاثاء، وقد أجرت اللجان الهندسية المشكّلة في المحافظة وعددها 91 لجنة الكشف على نحو 24 ألف منزل في مناطق المحافظة وقدّمت تقاريرها المتعلقة بكل مبنى.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في المحافظة بشار نديم أسد رئيس غرفة عمليات الإغاثة أنّ قرار التمديد يأتي استجابة لرغبة المواطنين، حيث يتمّ تسجيل الطلبات لدى المخاتير في أحياء المدن أو في الوحدات الإدارية والبلديات بريف المحافظة. وتنفّذ اللجان الهندسية كشوفاتها بمشاركة ممثلين عن نقابة المهندسين وفرع الشركة العامة للدراسات الهندسية ومديرية الخدمات الفنية والوحدات الإدارية.

 20 total views

28-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

رغم تعالي الانتقادات.. مشغلو قطاع النقل الداخلي في دوامة الفوضى

3-يونيو-2020

سانتا كلوز.. شفيع الأطفال

24-ديسمبر-2020

“المركزي” يحسم أمره

6-ديسمبر-2018

وزير التعليم العالي أمام مجلس الشعب: قرارات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب

6-أكتوبر-2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى