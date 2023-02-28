تمديد تسجيل طلبات الكشف على المنازل المتضررة

اللاذقية – البعث

قرّرت محافظة اللاذقية تمديد المهلة المحدّدة للكشف الهندسي على المنازل، وذلك استجابةً لرغبة العديد من المواطنين بإجراء الكشف من قبل اللجان المكلّفة مع انقضاء المهلة المحدّدة، وذلك لبيان السلامة الإنشائية والمعمارية للمنازل عقب الزلزال الذي تأثّرت به المحافظة والهزّات الارتدادية بعدها، ولاسيما في يوم ٢٠ شباط، وبموجب القرار يتمّ تمديد تسجيل طلبات الكشف لمدة أسبوع تبدأ من اليوم الثلاثاء، وقد أجرت اللجان الهندسية المشكّلة في المحافظة وعددها 91 لجنة الكشف على نحو 24 ألف منزل في مناطق المحافظة وقدّمت تقاريرها المتعلقة بكل مبنى.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في المحافظة بشار نديم أسد رئيس غرفة عمليات الإغاثة أنّ قرار التمديد يأتي استجابة لرغبة المواطنين، حيث يتمّ تسجيل الطلبات لدى المخاتير في أحياء المدن أو في الوحدات الإدارية والبلديات بريف المحافظة. وتنفّذ اللجان الهندسية كشوفاتها بمشاركة ممثلين عن نقابة المهندسين وفرع الشركة العامة للدراسات الهندسية ومديرية الخدمات الفنية والوحدات الإدارية.

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