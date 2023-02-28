زراعة حماة: إنتاج كميات كافية من الأعداء الحيوية

أعلنت مديرية زراعة حماة عن إنتاج كميات كافية من الأعداء الحيوية هذا العام، لمكافحة كل الآفات سواء حشرية أم فطرية، والتي تصيب الأشجار المثمرة والمحاصيل الاستراتيجية والخضار المحمية والمكشوفة، حيث سيتم توزيعها مع بداية أي إصابة تحصل خلال هذا الموسم.

وأوضح رئيس دائرة المكافحة الحيوية المهندس شادي سليمان أن الدائرة تخطط لمكافحة 4000 هكتار من الأراضي الزراعية المتنوعة، من خلال مخابرها المتخصصة ومعمل المبيدات الحيوية، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الماضي مكافحة 1300 هكتار من آفة البسيلا التي تصيب أشجار الفستق الحلبي في حماة، وذلك باستخدام العدو الحيوي المفترس “أسد المن”، كما تمت مكافحة مساحات واسعة من حقول الذرة المصابة بآفة دودة الحشد الخريفية الغازية والعابرة للحدود، والتي تشكل خطراً كبيراً وأضراراً جمة على محصول الذرة، وتم أيضاً مكافحة 7000 دونم من ديدان لوز القطن في حلب والرقة ودير الزور عبر استخدام متطفلات الأريكوغراما والدراكون.

وأشار سليمان إلى إنتاج نحو 25 طناً من المستحضر الحيوي “فطر التريكوديرما” في معمل المبيدات الحيوية في حماة والمستخدم لمكافحة أمراض الذبول على كل أنواع المحاصيل، وتم توزيعه في محافظات طرطوس، اللاذقية، ريف دمشق، حمص، والسويداء وحقق عائدات تقارب /125/ مليون ليرة سورية.