زلزال بقوة 5 درجات في طاجيكستان و 9 هزات ارتدادية في تركيا

28-فبراير-2023

أفاد مركز رصد الزلازل بأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختراليوم الثلاثاء في طاجيكستان.

وقال المركز إن مركز الزلزال يقع على بعد 58 كيلومترا جنوب غربي التجمع السكني مورغاب الذي يقطنه 10,8 ألف شخص. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال

وفي تركيا أعلن معهد الزلازل التركي أن هزة ارتدادية ضربت بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مركزها ملاطية جنوبي البلاد.

وحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن 9 هزات ارتدادية ضربت تركيا اليوم الثلاثاء تراوحت درجاتها بين 3 و4.4، تركزت في وسط وغربي البلاد.

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28-فبراير-2023

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