شعبان في “فالداي”: العالم لم يعد يتقبّل نظاماً أحادي القطب خاضعاً للغرب

أكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان أن الغرب متورّط ليس فقط في الحرب بالوكالة في أوكرانيا، ولكن أيضاً في خلق تكتلات إقليمية.

وقالت الدكتورة شعبان خلال المؤتمر الشرق أوسطي ال12 لمنتدى “فالداي” الدولي للحوار في موسكو اليوم: “إن العالم لم يعد من الممكن أن يتواجد في إطار نظام أحادي القطب خاضع لسيطرة الغرب”.

وأضافت: “نشأ نظام عالمي جديد قائم على قواعد معينة، ولكن بعض البلدان لا تعرف ما هي هذه القواعد، وكيف يمكن الالتزام بها، وهذه القواعد تفرضها الولايات المتحدة والغرب عموماً”، مشيرةً إلى أن دولاً كثيرةً لا تتفق مع هذه القواعد.

وأوضحت الدكتورة شعبان أن الغرب يختار العناصر الموالية له ويدعمها، وهذه العناصر هي التي تتولى مهمة التنفيذ، ويستخدمون الإرهابيين لتغيير النظام العالمي القائم ولجعل الدول تسير وفق أهوائهم.

وشددت على أن أهداف الغرب الاستعمارية ما زالت مثلما كانت وقالت: “الغرب الاستعماري غير في طريقته، لكنه لم يغير في أهدافه الاستعمارية، لقد غير في طرقه بالتدخل العسكري المباشر”.

وأضافت: “بعد الحرب في فيتنام ظهرت عدة دراسات لتقول إنه لم نعد نحتاج لأن نرسل جيوشاً إلى تلك الدول، يمكن أن نحدد وكلاء فيها ليقوموا بما نريده هناك، وهذا ما نراه الآن في الحرب على العراق أو على سورية، وما يقومون به ضد إيران”.

وانطلقت في موسكو اليوم أعمال المؤتمر الشرق أوسطي الـ12 لمنتدى فالداي الدولي للحوار الذي ينظمه نادي فالداي، بمساهمة معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تحت عنوان: “الشرق الأوسط الجديد وأزمة الأمن في أوروبا”، وذلك بمشاركة سورية وخبراء وشخصيات من عدد من دول المنطقة والصين والهند وأوروبا وغيرها.