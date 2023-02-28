صرف الدفعة الثالثة من تعويضات الحرائق في الغاب

28-فبراير-2023
آرشيف

أنهى فرع صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بالغاب صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من تعويضات الحرائق الحاصلة عام 2020، والتي تم إقرارها بزيادة قدرها 38 بالمئة عن تعويضات العام الماضي.

وذكر مدير فرع صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في الغاب قصي سلوم أنه استفاد من التعويضات نحو 665 مستفيداً، منهم 167 في عين الكروم، و498 في شطحة، في حين بلغت قيمة الدفعة نحو 136 مليوناً و381 ألف ليرة، وتم صرفها تباعاً من قبل دائرة الصندوق، وبحضور ممثلين عن اللجان في منطقتي شطحة وعين الكروم وفي مناطق المتضررين، بغية تخفيف الأعباء عنهم وتكاليف النقل والسفر من مناطق سكنهم إلى مدينة السقيلبية لقبض تلك التعويضات.

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28-فبراير-2023

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