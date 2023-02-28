ضبط مستوردين وغرامات بأكثر من 10 مليارات ليرة

28-فبراير-2023

اللاذقية- البعث

كشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية على مستودعات مستوردي السكر والخميرة والسمسم، بعد أن تبيّن عدم وجود المواد في المستودعات نتيجة التصرّف فيها قبل إعداد بيان الكلفة الحقيقية لها بقصد تضليل جهاز حماية المستهلك، وتحقيق مكاسب مادية مرتفعة على حساب المواطن.

وأكّدت المديرية أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ المخالفين حسب الكميّات التي تصرّفوا بها، حيث بلغت التغريمات نحو 10.741 مليارات ليرة توزّعت وفق التالي: مادة السكر 1100 طن قيمة الغرامة 7.095 مليارات ليرة، مادة السمسم 50 طناً قيمة الغرامة 1.450 مليار ليرة، مادة الخميرة 72 طناً قيمة الغرامة 2.196 مليار ليرة سورية.

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28-فبراير-2023

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