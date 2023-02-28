فريق طبي ينجح بإنقاذ يد طفل من البتر بعد بقائه 36 ساعة تحت الأنقاض

28-فبراير-2023

نجح فريق طبي في مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني باللاذقية بإنقاذ يد طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، بعد بقائه 36 ساعة تحت الأنقاض إثر كارثة الزلزال الذي حدث في السادس من الشهر الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة أن الطفل وصل إلى المشفى في الثامن من الشهر الجاري بحالة حرجة، وإصابة في الوجه ورضوض متعددة كان أبرزها تناذر هرس بالطرف العلوي الأيمن نتيجة بقائه تحت الأنقاض، مشيرةً الى أنه تم تقييم أولي لساعد الطفل من قبل أطباء الجراحة العظمية في المشفى واتخذ القرار بالعمل الجراحي الإسعافي لأن الطرف مهدد بالتموت بسبب نقص التروية.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها إلى أن العمل الجراحي الإسعافي تم بشكل فوري بفتح كامل حجرات الساعد والأمشاط، وذلك على مرحلتين تحت التخدير العام، ووضع الطفل بالعناية المشددة لمراقبته من الناحية العامة.

وأكدت الوزارة عودة العلامات الحيوية لكامل الطرف بعد مرور 20 يوماً من العلاج والمراقبة، لافتةً إلى أنه يتم انتظار الوقت المناسب الذي يحدده الأطباء لإجراء عملية تطعيم الجلد في مشفى التوليد والأطفال باللاذقية.

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28-فبراير-2023

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