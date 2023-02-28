قافلة مساعدات من الشعب اللبناني إلى محافظة حماة

حماة – حسان المحمد:

وصلت الى محافظة حماة صباح اليوم قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من لبنان الشقيق نظمها حزب الله، دعماً للمتضررين في كارثة الزلازل في عموم محافظة حماة.

مدير قافلة “رحماء لدعم الأشقاء السوريين” الحاج مجيد نعمة أشار في تصريح له إلى أن القافلة تضم 23 سيارة محملة بنحو 400 طن من المساعدات الغذائية والتموينية والإغاثية والطبية وحليب الأطفال، وهي مرسلة من الشعب اللبناني إلى المنكوبين من الكارثة لتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجههم.

وأعرب محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة عن شكره وتقديره لهذه الوقفة الإنسانية والأخوية من لبنان الشقيق، لافتاً إلى أن هذه المساعدات هي رعبون محبة وعطاء من لبنان الشقيق إلى أبناء محافظة حماة.

وكان في استقبال قافلة للمساعدات اللبنانية عند وصلها الى ساحة المحافظة، محافظ حماة، وفعاليات رسمية وشعبية ودينية.

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