كيريلوف: واشنطن تخطّط لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية

موسكو- تقارير:

أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية الفريق إيغور كيريلوف اليوم، أن الولايات المتحدة تخطط بالتعاون مع شركائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة، وتحميل روسيا مسؤولية الحادث.

ونقلت سبوتنيك عن كيريلوف قوله في إحاطة إعلامية: “في الـ22 من شباط الجاري عقدت منظمة غير حكومية أميركية مؤثرة مؤتمراً حول الأحداث في أوكرانيا”، وخلال هذا الحدث أدلى السفير الأميركي السابق لدى روسيا جون سوليفان، ببيان قال فيه على وجه الخصوص: “إن القوات الروسية تخطّط لاستخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، ونحن بدورنا نعتبر أن هذه المعلومات تتحدّث عن نية الولايات المتحدة نفسها والمتواطئين معها القيام باستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة”.

وأشار كيريلوف إلى أن الغربيين يتوقّعون أنه في ظل ظروف الأعمال القتالية لن يتمكّن المجتمع الدولي من تنظيم تحقيق فعّال في حال القيام بمثل هذا الاستفزاز، لافتاً إلى أنه في حالة حدوث استفزاز من الغرب باستخدام مواد كيميائية سامة في أوكرانيا سيتم تحديد الجناة الحقيقيين من وزارة الدفاع الروسية ومعاقبتهم.

وأوضح كيريلوف أن قطاراً وصل إلى كراماتورسك في الـ10 من شباط الجاري كان يحمل شحنة مواد كيميائية داخل إحدى العربات، وكان برفقته مجموعة من الأجانب، وبالتالي فهذه الحقائق تتحدّث عن محاولة الولايات المتحدة القيام باستفزازات واسعة النطاق في أوكرانيا باستخدام مؤثرات سامة قاتلة.

وكشف كيريلوف عن تسليم شحنة من الذخائرة المتشظية تحت تمويه مواد بناء إلى أوكرانيا لتنفيذ الاستفزاز، بينما يستعدّ الناتو لتزويد نظام كييف بـ600 ألف جرعة من ترياق المواد السامة، مبيّناً أن مدرّعة أمريكية محمّلة بمواد كيميائية تقدّمت إلى خط التماس في دونباس للمشاركة في هذا الاستفزاز الذي يتم الإعداد له.

وأضاف كيريلوف: “إن الغرب يعلن بانتظام عن إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل من روسيا ولكن تم تنفيذ هذا بالفعل أكثر من مرة من الولايات المتحدة نفسها”، مبيّناً أن جزءاً من مكوّنات الذخائر الحرارية المستخدمة ضد القوات الروسية في أوكرانيا تم إنتاجه في جمهورية التشيك.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قواتها المسلحة واصلت تقدّمها في عدد من المحاور، وقضت على أكثر من 500 عسكري أوكراني، وأسقطت ثماني طائرات مسيرة خلال العمليات القتالية ليوم أمس.

وجاء في بيان الوزارة أن القوات الروسية ألحقت الهزيمة بوحدات القوات الأوكرانية في بلدات سينكوفكا وكراخمالنوي بمنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو 25 عسكرياً وسيارتين.

وفي اتجاه كراسنو-ليمانسك، أصابت وحدات تجمّع القوات الروسية للمنطقة الوسطى بنيران مدفعيتها القوى البشرية للعدو ومعداته العسكرية في ستيلماخوفكا وتشيرفونبوبوفكا وتشيرفونايا دوبروفا وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم خلال يوم واحد في هذا الاتجاه القضاء على ما يصل إلى 120 جندياً وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة، إضافة إلى مدفع ميدان ذاتي الحركة من نوع “أكاتسيا”.

وفي اتجاه دونيتسك، قضت الضربات الجوية الروسية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة على ما يقارب 350 فرداً من العسكريين الأوكرانيين وعلى مركبتين قتاليتين مصفحتين وأربع مركبات عسكرية ومدفع “دي-20” ومدفعين اثنين من طراز “دي-30”.

وفي اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي ونيران المدفعية لمجموعة المنطقة العسكرية الشرقية الروسية هزيمة بوحدات القوات الأوكرانية بالقرب من أوليدار وشيفتشينكو بجمهورية دونيتسك الشعبية وزلوني غاي في منطقة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو 45 قتيلاً ومصاباً من الجنود الأوكرانيين ومركبتي مشاة قتاليتين، وثلاث شاحنات صغيرة، إضافة إلى ذلك تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية تشيرفونوي بمنطقة زابوروجيه.

وفي اتجاه خيرسون قرب قرية توكاريفو بمنطقة خيرسون، تم استهداف مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية.

ووفق البيان قصف الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية خلال اليوم مواقع وحدات المدفعية للواء 93 تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، وفي مراكز تجمّع القوى العاملة والمعدات في 162 مقاطعة.

وحسب البيان أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في يوم واحد ست قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس، إضافة إلى ذلك تم تدمير ثماني مسيّرات أوكرانية في أجواء روبيجني وزاليمان وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية وبلاغوفيشينكا ونيكولسكوي وفلاديميروفكا وبلاغوداتنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية وليسنوي في منطقة زابوروجيه.

واستناداً إلى البيان تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 390 مقاتلة و211 مروحية و3256 مسيرة و406 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و8066 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1045 مركبة قتالية من راجمات صواريخ متعددة و4232 وحدة من مدافع ميدان وقذائف هاون، وكذلك 8583 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة البنية التحتية المدنية في إقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا، لافتة إلى أن الدفاعات الروسية الجوية تمكّنت من التصدّي لهجوم المسيرات الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الجسم المجهول الذي سقط في إحدى مزارع قرية نوفي بمنطقة جياجينسكي في أديغي ما هو إلا إحدى المسيّرتين اللتين أسقطتهما الدفاعات الروسية بعد انحرافهما عن مسارهما”.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية أعلنت سقوط طائرة مسيّرة قرب محطة لتوزيع الغاز بمحاذاة مدينة كولومنا بالقرب من العاصمة موسكو.

وذكر موقع روسيا اليوم أن حادث تحطم الطائرة المسيّرة لم يسجّل وقوع إصابات أو أضرار في مكان الحادث.

وكانت السلطات الروسية أعلنت صباح اليوم عن إسقاط ثلاث مسيرات أوكرانية في شوارع مدينة بيلغورود الروسية، ما ألحق بعض الأضرار في تلك المناطق.

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