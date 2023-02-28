لافروف وبيدرسن يبحثان حشد المساعدات الدولية لتجاوز آثار الزلزال في سورية

28-فبراير-2023

أفادت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء بأن الوزير سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسن بحثا مهام حشد المساعدة الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سورية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إنه خلال اللقاء الذي عقد في موسكو، “جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سورية وما حولها”.

وأضاف البيان أن لافروف وبيدرسن تطرقا “للمهام الإنسانية العاجلة المتمثلة في حشد المساعدة الدولية، بما في ذلك التغلب على عواقب الزلزال، وتقديم الدعم الشامل لجميع المحتاجين والمتضررين من السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة”.

وحسب البيان، فقد شدد الجانب الروسي على أهمية تنسيق جهود الوكالات الأممية المتخصصة مع دمشق وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182، وكذلك احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، كما أكد ضرورة رفع جميع العقوبات غير القانونية أحادية الجانب ضد سورية.

 

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28-فبراير-2023

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