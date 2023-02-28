“مؤسسة سورية تجمعنا” تنضم إلى مبادرة تقديم المواد الأولية لمطبخ أمهات الشهداء بسلحب

البعث أون لاين – حسان المحمد:

شاركت مؤسسة سورية تجمعنا في تقديم المواد الأولية لمطبخ أمهات الشهداء بسلحب، من خلال مبادرة تتضمن مواد أولية وغذائية، بالإضافة للمشروبات الساخنة، وكذلك مواد اغاثية لتوزيعها على مراكز الإيواء للمتضررين من حادثة الزالزل.

وبينت رهف قبيطري عضو مجلس أمناء المؤسسة أنه “منذ بداية الكارثة توجهت كوادرنا وبالتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية لتقديم مواد أولية لمطبخ أمهات الشهداء بسلحب ومساعدتهم في توزيع وجبات الطعام لمتضرري الزالزال في منطقة الغاب”.

من جانبه، أكد معن الرياني منسق مشروعي في الأمانة السورية للتنمية أن أعمالهم تخللت تأمين المواد للمطبخ بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة سورية تجمعنا ومؤسسة العرين والمجتمع المحلي، ويتم توزيع الوجبات وإحصاء أعداد الأسر المتضررة بشكل يومي ليصار إلى تنظيم آلية العمل فيما بينت.

نهلة صليبة مشرفة مطبخ أمهات الشهداء أشارت إلى أن “كادر المطبخ موجود منذ عام 2011 حيث نقدم الطعام لأبطال الجيش العربي السوري، وحاليا في ظل حادثة الزالزل توجهنا بالعمل لتغطية ما يقارب 800 وجبة يومياً للمتضررين والمقيمين في مراكز الإيواء بمنطقة الغاب”.

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