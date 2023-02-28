محافظة دير الزور تحرم عدداً من الآليات من التزود بالوقود

28-فبراير-2023

أصدرت محافظة دير الزور قراراً بحرمان 48 سرفيساً تعمل على خط ديرالزور-الميادين من التزود بالوقود، بسبب خروج عدد منها عن العمل أو عدم التزام أصحابها بالخطوط المعتمدة والعمل خارج الكراج.

وبين عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دير الزور لقطاع النقل فايز الحسين أن القرار يتضمن حرمان الآليات المخالفة من التزود بالوقود بمادة المازوت لحين العودة إلى العمل والتعهد بالالتزام بالخطوط المحددة.

وأضاف: إن المحافظة قامت بوضع آلية لتعبئة الوقود لآليات النقل العام تقوم على تخصيص محطات محددة لتزويدها بالمازوت، واعتماد استمارة يتم تأشيرها بصورة يومية من قبل مركز الانطلاق ومراقبي الخطوط والوحدة الإدارية والناحية الشرطية بالنسبة للآليات العاملة على الخطوط بريف المحافظة.

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28-فبراير-2023

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