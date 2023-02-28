مذكّرة تفاهم بين نقابة الأطباء والمؤسسة الملكية البحرينية

البعث – بسام عمار:

وقّعت نقابة الأطباء والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية مذكرة تفاهم بمقر النقابة في دمشق.

وتضمّنت المذكرة التعاون والتنسيق لإرسال عدد من الأطباء البحرينيين المتطوّعين للمساهمة في علاج المصابين والمتضرّرين من الزلزال، والاطلاع على احتياجات الكادر الطبي السوري بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدّمة للمتضررين، وستقوم النقابة بتزويد المؤسسة بقائمة احتياجات الكادر الطبي السوري من الأجهزة الطبية التي تساهم في تخطّي آثار الزلزال.

الدكتور غسان فندي، نقيب الأطباء، أكّد أهمية توقيع المذكرة لجهة تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين مستقبلاً، وإمكانية أن تشمل مجالات جديدة وفق رغبتهما، وما سيتم تقديمه من أجهزة طبية سيكون لها الأثر الكبير في تسريع العلاج، إضافةً إلى الاستفادة من خبرات الزملاء البحرينيين في حالات العلاج.

وأشار إلى أن العلاقات التي تجمع الشعبين الشقيقين قوية ومتينة، مقدّماً الشكر والتقدير للمملكة قيادةً وشعباً ولكل من ساهم في تقديم الدعم.

الأمين العام للمؤسسة، الدكتور مصطفى السيد، أكد أهمية المذكرة والبنود التي تتضمّنها لأنها ستساهم في تأطير العلاقة وتنظيمها، وتحقيق الغاية المرجوّة منها، وهي تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات والدعم والعون، منوهاً بأن المؤسسة ترغب بتقديم المزيد من الدعم والعون مستقبلاً.

وبعد توقيع المذكرة قام الدكتور فندي بتكريم كل من الأمين العام للمؤسسة، ونقيب الأطباء وسفير البحرين بدروع تذكارية تقديراً لمساعيهم الإغاثية الإنسانية.

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