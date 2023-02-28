معلا يلتقي رياضيي درعا.. منحة مالية ومطالب على بساط النقاش

درعا – دعاء الرفاعي

قدّم الاتحاد الرياضي العام إعانة مالية لأندية درعا، حيث شدد رئيس الاتحاد فراس معلا خلال لقائه الرياضيين في المحافظة أن الاتحاد الرياضي داعم للأنشطة والفعاليات في جميع المحافظات، بما يخدم تطور الرياضة والوصول بها إلى منصات التتويج العربية والدولية، مشيراً إلى الدور البارز لأندية المحافظة خلال المرحلة الماضية وضرورة عودة الألق لها خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم المنح المالية والتي تجلّت اليوم بمنحهم مبلغاً مالياً قدره 300 مليون ليرة سورية.

وتمّ خلال اللقاء تقديم رؤية سريعة عن الإنجازات التي حققتها النوادي الرياضية في محافظة درعا، ولاسيما نادي الشعلة بمختلف ألعابه، كما طرح الرياضيون ما يتعرّضون له من صعوبات ومعوقات، وأكدوا على ضرورة معالجة مشكلة استثمار مقر نادي الشعلة الحالي المعلق بسبب تواجد المتعهد خارج القطر، وإعادة تعبئة المازوت بالسعر المدعوم كون المبلغ الحالي يشكل عبئاً على الأندية، ولاسيما عند إرسال البعثات خارج المحافظة. وتركزت مطالب ناديي طفس والصنمين على الحصول على مساعدة مالية كافية، وكذلك تخصيص ملعب لكرة القدم في مدينة الحارة وبلدة نصيب، إضافة إلى فرش ملعب درعا بالعشب الصناعي وإعادة ترميمه، والعمل على تقديم عدد من الدراجات الهوائية.

وكان من بين المطالب إيلاء لعبة الشطرنج أهمية كبيرة لوجود ما يقارب ثلاثين لاعباً محترفاً فيها، وسجلت اللجنة الفنية للعبة الكاراتيه عتبها على القائمين على انتقاء اللاعبين للمنتخب الوطني واستثناء درعا من اختيار أي لاعب، علماً أن المحافظة تمتلك لاعبين دوليين حققوا نتائج مهمّة على مستوى العالم، وطلب رئيس نادي إزرع الاهتمام بالنادي كونه الواجهة الأنثوية في لعبتي السلة والطائرة.

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