وصول باخرة مساعدات إغاثية روسية إلى ميناء طرطوس

طرطوس – سانا:

وصلت اليوم إلى مرفأ طرطوس باخرة مساعدات إغاثية روسية مقدمة من منظمة القلب النقي الروسية، وتضم مواد غذائية ومواد أخرى لتوزيعها على متضرري الزلزال.

وأشار الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في سورية الدكتور جورج اسادوريان في تصريح للصحفيين إلى أنه ومنذ السابع من شهر شباط الجاري تم تسليم 850 طنا من المساعدات الإنسانية من قبل روسيا الاتحادية إلى سورية من خلال وزارة الدفاع الروسية، التي أرسلت 450 طنا،ً ونستقبل اليوم دفعة أخرى من هذه المساعدات، وتشمل 6 حاويات تحتوي على 52 طناً من

الأغذية والألبسة والأدوات المنزلية ومستلزمات الأطفال، والتي ستسلم للأمانة السورية للتنمية لتوزيعها على المتضررين.

وأكد اسادوريان أن هذه المساعدات تعبر عن تعاطف الشعب الروسي مع السوريين بعد الكارثة التي أصابتهم جراء الزلزال ورغبته بتقديم المساعدة لهم.

وبين نائب رئيس المكتب التنفيذي القاضي حسان ناعوس أن المساعدات الواردة من الجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي في روسيا الاتحادية الصديقة سيتم توزيعها على المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة.