أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وبارداً نسبياً خلال الليل وخاصة في المناطق الجبلية محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..