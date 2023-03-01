أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل
توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف وتدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وبارداً نسبياً خلال الليل وخاصة في المناطق الجبلية محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|دمشق
|24 / 10
|25 / 11
|23 / 7
|القنيطرة
|21 / 8
|22 / 10
|20 / 6
|درعا
|24 / 11
|25 / 12
|23 / 8
|السويداء
|22 / 10
|23 / 11
|21 / 7
|حمص
|26 / 8
|27 / 9
|25 / 7
|حماة
|26 / 9
|27 / 10
|25 / 8
|الحسكة
|25 / 8
|26 / 11
|27 / 11
|اللاذقية
|24 / 13
|25 / 15
|23 / 12
|طرطوس
|25 / 13
|25 / 15
|23 / 13
|حلب
|25 / 8
|25 / 10
|25 / 8
|إدلب
|25 / 9
|25 / 11
|23 / 9
|دير الزور
|26 / 11
|27 / 12
|28 / 14
|الرقة
|24 / 9
|25 / 10
|26 / 12
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