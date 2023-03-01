أهلنا في الجولان: لا تنازل عن الأرض ولا مساومة على الحقوق

الجولان السوري المحتل – محمد غالب حسين:

جدد أبناء الجولان السوري المحتل في قرى مجدل شمس ومسعدة والغجر وعين قنية وبقعاثا تمسكهم بأرضهم، ورفضهم مخطط التوربينات الهوائية وجميع مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية، مشددين على أنهم لن يتنازلوا عن أرضهم وحقوقهم، ولن يسمحوا للاحتلال بالمساس بها.

وأصدر أهلنا بعد اجتماع عقدوه اليوم في مقام أبي ذر الغفاري بمنطقة المرج بين قريتي مسعدة ومجدل شمس المحتلتين بياناً، أكدوا فيه رفضهم القاطع لجميع محاولات الاحتلال لتمرير مخططه الاستعماري، مشددين على أنهم لم ولن يقبلوا المساومة على حقوقهم في أرضهم وأملاكهم التي هي ملك خاص لهم، وأنه لا يمكن بأي حال الحديث عن أي تنازل.

وقالوا في بيانهم: الجولان أرض عربية سورية ولن نفرط بأي ذرة تراب منه، والطروحات المعروضة من الاحتلال الإسرائيلي ليست سوى محاولة لتكريس الاحتلال الذي سيكون مصيره الزوال.

ودعا البيان إلى وقفة احتجاجية يوم السبت القادم في مقام أبي ذر الغفاري دفاعاً عن الأرض، ورفضاً لمخطط التوربينات التهويدي.

جدير بالذكر أن أهلنا في الجولان السوري المحتل ينفذون منذ عام 2019 إضرابات عامة وشاملة للتصدي لمخطط التوربينات التوسعي الذي يهدد بالاستيلاء على أكثر من ستة آلاف دونم من أراضيهم الزراعية الغنية ببساتين الكرز والتفاح التي رواها أهلها خلال عقود طويلة بعرقهم وقدموا التضحيات دفاعاً عنها.

وتؤكد سورية باستمرار أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وتعمل على إعادته إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة، باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم، كما تواصل دعم أهله في نضالهم ضدّ الاحتلال الاسرائيلي، ورفضهم سياسة نهب الأراضي والممتلكات التي يتبعها الاحتلال.

كذلك تؤكد الأمم المتحدة باستمرار ضرورة انسحاب (إسرائيل) من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ووقف جميع عمليات الاستيطان فيه، مشددة على أن جميع الإجراءات التي اتخذها أو سيتخذها الاحتلال بهدف تغيير طابع الجولان السوري ووضعه القانوني ملغاة وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.