إحداث 29 مركز إيواء وتشكيل 30 لجنة هندسية للكشف على الأبنية المدرسية في اللاذقية

أعلن محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أنه تم إحداث 29 مركز إيواء، ويعمل منها بشكل فعلي 24 مركزاً، ويقيم فيها

نحو 2267 عائلة، ونعمل مع الشركاء للوصول إلى كل المتضررين من الزلزال الذين انتقلوا للسكن عند أقاربهم أو في ريف المحافظة.