إحداث 29 مركز إيواء وتشكيل 30 لجنة هندسية للكشف على الأبنية المدرسية في اللاذقية

1-مارس-2023

أعلن محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أنه تم إحداث 29 مركز إيواء، ويعمل منها بشكل فعلي 24 مركزاً، ويقيم فيها نحو 2267 عائلة، ونعمل مع الشركاء للوصول إلى كل المتضررين من الزلزال الذين انتقلوا للسكن عند أقاربهم أو في ريف المحافظة.

وقال هلال خلال مؤتمر صحفي لغرفة عمليات الإغاثة في المحافظة إنه تم تشكيل 30 لجنة هندسية للكشف على الأبنية المدرسية وتقييم حالتها وتحديد إمكانية عودة الطلاب والكوادر التربوية إليها، وهذا العمل مستمر بالتنسيق مع مديرية التربية لضمان العودة الآمنة لهم.

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1-مارس-2023

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