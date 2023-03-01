إرهابيو “النصرة” و”التركستاني” يعتدون على مناطق آمنة في منطقة خفض التصعيد

1-مارس-2023

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد اعتدت بعدد من القذائف على مناطق آمنة ونقاط للجيش العربي السوري بريفي إدلب واللاذقية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي العميد البحري أوليغ غورينوف في بيان: إن “إرهابيي تنظيمي “جبهة النصرة” و”الحزب التركستاني” في منطقة إدلب اعتدوا بقذائف الهاون وبقصف نفذته طائرة مسيرة للإرهابيين على مناطق آمنة ونقاط للجيش العربي السوري في ريفي إدلب واللاذقية”.

وتنتشر في مدينة إدلب وأجزاء من ريفها مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها لتنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، وتقوم باعتداءات متكررة على المناطق الآمنة ومواقع الجيش، ما يسفر عن شهداء وجرحى وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

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1-مارس-2023

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