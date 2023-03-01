إعلان تشكيلة منتخب سورية لكرة القدم للشباب في مباراته مع نظيره الأوزبكي

1-مارس-2023

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية لكرة القدم للشباب مارك فوته التشكيلة التي سيخوض بها منتخبنا الوطني مباراته أمام منتخب أوزبكستان اليوم في بطولة كأس آسيا المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وضمت التشكيلة مكسيم صراف ومحمود النايف وخالد الحجة ومحمد عثمان والمقداد أحمد وعامر الفياض ومالك جنعير ومحمود مهنا وهوزان عثمان ومحمود الأسود وزكريا الرمضان.

ويلعب منتخبنا في البطولة بدور المجموعات ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات أوزبكستان والعراق وإندونيسيا.

وينص نظام البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً أن المنتخبات الأربعة الأوائل في البطولة سيتأهلون مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها إندونيسيا في شهر أيار 2023.

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1-مارس-2023

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