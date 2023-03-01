استمرار تدفق المساعدات من الدول الصديقة إلى متضرري الزلزال

عواصم – سانا:

أعلنت سلوفاكيا أنها سترسل اليوم طائرة تحمل مساعدات إنسانية إلى سورية، وذلك ضمن الجهود للتخفيف من تداعيات الزلزال المدمر.

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية السلوفاكية زوزانا ايلياشوفا بأن المساعدات تتضمن 6.5 أطنان من المواد الغذائية والصحية وأخرى مخصصة لاحتياجات الدفاع المدني السوري.

وأشارت إلى أن الطائرة ستهبط في مطار بيروت، حيث سيتم تفريغ حمولتها ونقلها مباشرة إلى سورية عن طريق إدارة المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي التي تتواجد في المنطقة وتتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، لافتة إلى أنه تم التنسيق بهذا الشأن مع وزارة الخارجية السلوفاكية.