التظاهرات تعم كيان الاحتلال.. وأزمة جنود الاحتياط رافضي الخدمة تتفاقم

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء أنّ التظاهرات عمّت كل أنحاء “إسرائيل”. وبناء على ذلك، جرى إغلاق الطرقات احتجاجاً على التعديلات القضائية.

واندلعت مواجهات بين عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومتظاهرين في “تل أبيب”.

وقبل أيام أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى اتساع رقعة الاحتجاجات ضدّ حكومة نتنياهو والتعديلات القضائية وشارك فيها المئات من أفراد أجهزة أمن الاحتلال.

وأمس، أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للشرطة بعدم السماح بإغلاق الطرق الأساسية والمبادرة إلى فتح كل إغلاق فوضوي للطرق.

وصرّح وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء بأنّ كل دعوة لرفض الخدمة في “الجيش” الإسرائيلي هي مسّ بأمن “إسرائيل”.

من جهته، صرّح وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي السابق عومر بار ليف مساء أمس الثلاثاء بأنّ التوقف عن الخدمة في الاحتياط أمرٌ وارد في حال جرت الموافقة على ما سمّاه “الثورة القضائية”.

ودعا عومر بار ليف إلى القتال بكل الأدوات المتاحة بمجرّد دخول “الثورة القضائية حيّز التنفيذ”.وأوضح أنّ “معظم الذين يخدمون في الاحتياط متطوعون. وبمجرّد أن ينتابهم القلق بحدوث انقلاب أو ثورة، فسيتوقفون بالتأكيد عن التطوع”.