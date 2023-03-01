الجيش الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية و25 مسيرة

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمّرت خلال الساعات الـ24 الماضية العديد من المواقع والمنشآت العسكرية الأوكرانية، بينها مستودعات ذخيرة ومدافع، إضافة إلى إسقاط مقاتلة و25 مسيرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بإحباط محاولة للجيش الأوكراني تنفيذ هجوم مكثف بطائرات دون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية، موضحة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ست طائرات مسيرة ضاربة أوكرانية، بينما تم تعطيل أربع أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية دون وقوع أضرار أو ضحايا على الأرض.

وحسب التقرير أسقط الطيران الحربي الروسي طائرة أوكرانية من طراز (سو- 24) في معركة جوية فوق دونيتسك، كما تم أيضاً تدمير ما مجموعه 15 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة من خيرسون وزابوروجيه ودونيتسك ولوغانسك وخاركوف.

وذكر التقرير أنه تم القضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك في أراضي لوغانسك ومقاطعة خاركوف، ليبلغ مجموع خسائر العدو على هذا المحور 90 جندياً خلال يوم.

وأشار إلى مقتل أكثر من 150 عسكرياً أوكرانياً على محور كراسني ليمان، وما يصل إلى 190 جندياً على محور دونيتسك، إضافة إلى 80 آخرين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وأفاد التقرير بتصفية نحو 85 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع (أكاتسيا) على محور خيرسون ونقطة انتشار مؤقت لتشكيل متطرّف أوكراني ومستودع ذخيرة تابع للواء الآلي الأوكراني 110 في دونيتسك، ومستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 123 في خيرسون وإصابة 97 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 173 منطقة.

ووفقاً للتقرير تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 391 طائرة و211 مروحية و3281 طائرة دون طيار و406 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و8086 دبابة ومدرّعة أخرى و1045 راجمة صواريخ و4240 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8621 مركبة عسكرية خاصة.

من جهة ثانية، أعلن مقرّ الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية مقتل طفلة وإصابة 9 أشخاص في قصف لقوات نظام كييف استهدف أراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مقر الدفاع الإقليمي قوله عبر موقع تليغرام: “تعرّضت مدينة دونيتسك وضواحيها خلال اليوم الماضي لقصف بـ97 قذيفة من جانب القوات الأوكرانية، ما أدّى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا وتضرّر 22 بناء سكنياً و8 مرافق بنى تحتية”.

وأشار المكتب إلى أن قوات نظام كييف استهدفت منطقة كييفسكي رايون في قرية لاستوتشكينو بـ4 قذائف عيار 155 ملم صباح اليوم، ما أوقع أضراراً مادية.

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