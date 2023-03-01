الحجيمي لوزير الإعلام: العراق مستمر بالوقوف إلى جانب سورية لتجاوز محنتها

1-مارس-2023

التقى وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق اليوم القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي الذي أكد استمرار دعم الحكومة والشعب العراقي لسورية لتجاوز محنة الزلزال المدمر.

ونقل الحجيمي خلال اللقاء الذي انعقد اليوم في مبنى وزارة الإعلام تعازي الحكومة العراقية والشعب العراقي بضحايا الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي، مشيراً إلى أن العراق ومنذ لحظة وقوع الزلزال كان سباقاً بإرسال طائرات المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين من الزلزال.

من جهته شكر الوزير الحلاق القائم بأعمال السفارة العراقية والحكومة والشعب العراقي على وقوفهم المشرف بجانب سورية في محنتها، مؤكداً استمرار التنسيق وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

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1-مارس-2023

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