 الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية أمنية لملاحقة فلول الإرهابيين في صلاح الدين

وذكر بيان للهيئة نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أن “قوة مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والتشكيلات المساندة في الحشد وبغطاء جوي من طيران الجيش، شرعت بعملية لتأمين مناطق جزيرة العيث والدواجي واعسيله وأطرف الملح شرق صلاح الدين”.

وأعلنت القوات العراقية أمس انطلاق عملية أمنية مشتركة لتعقب فلول إرهابيي تنظيم (داعش) جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق.