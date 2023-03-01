الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) و(التركستاني) ينفذون اعتداءات في “خفض التصعيد”

موسكو – سانا:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد اعتدت بعدد من القذائف على مناطق آمنة ونقاط للجيش العربي السوري بريفي إدلب واللاذقية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي العميد البحري أوليغ غورينوف في بيان: إن “إرهابيي تنظيمي “جبهة النصرة” و”الحزب التركستاني” في منطقة إدلب اعتدوا بقذائف الهاون وبقصف نفذته طائرة مسيرة للإرهابيين على مناطق آمنة ونقاط للجيش العربي السوري في ريفي إدلب واللاذقية”.

وتنتشر في مدينة إدلب وأجزاء من ريفها مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها لتنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، وتقوم باعتداءات متكررة على المناطق الآمنة ومواقع الجيش، ما يسفر عن شهداء وجرحى وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.