الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) و(التركستاني) ينفذون اعتداءات في “خفض التصعيد”

1-مارس-2023

موسكو – سانا:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد اعتدت بعدد من القذائف على مناطق آمنة ونقاط للجيش العربي السوري بريفي إدلب واللاذقية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي العميد البحري أوليغ غورينوف في بيان: إن “إرهابيي تنظيمي “جبهة النصرة” و”الحزب التركستاني” في منطقة إدلب اعتدوا بقذائف الهاون وبقصف نفذته طائرة مسيرة للإرهابيين على مناطق آمنة ونقاط للجيش العربي السوري في ريفي إدلب واللاذقية”.

وتنتشر في مدينة إدلب وأجزاء من ريفها مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها لتنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، وتقوم باعتداءات متكررة على المناطق الآمنة ومواقع الجيش، ما يسفر عن شهداء وجرحى وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

 18 total views

1-مارس-2023

مقالات ذات صلة

ألغام “إسرائيلية” ومستودعات أسلحة كيميائية في حرستا وريف دير الزور 128 ألف مدني خرجوا عبر الممرات الآمنة.. ودوما تنتفض في مواجهة الإرهابيين

29-مارس-2018

“القدود الحلبية أم الحمصية” في ندوة للجمعية التاريخية في حمص

13-أكتوبر-2021

أندريه بريتون.. مؤسس السوريالية

1-أبريل-2020

لوكاشينكو: الهجمات الإلكترونية تهدف لزعزعة الاستقرار في بيلاروس

25-أكتوبر-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى