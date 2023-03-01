الدوري الكروي الممتاز في نيسان.. ودعم مالي قادم للأندية

ناصر النجار

أنهى اتحاد كرة القدم اجتماعه مع رؤساء أندية الدرجة الممتازة والدرجة الأولى، وخلص الاجتماع إلى استئناف دوري رجال الدرجة الممتازة اعتباراً من الرابع من نيسان القادم، وما يتعلّق بطلبات الأندية المالية وتعويضها عن خسائرها جراء توقف الدوري فقد تقرّر إعفاء الأندية من كلّ الغرامات المالية المفروضة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، وإعفاء الأندية من دفع أجور الحكام والمراقبين والمنسقين، وتأجيل مستحقات الدفع المتوجبة على الأندية لمصلحة اتحاد كرة القدم إلى الموسم المقبل، كما سيحاول اتحاد الكرة تحصيل دعم مالي للأندية من الاتحاد الرياضي العام.

ومن المتوقع أن يحصل اتحاد كرة القدم على موافقة الفيفا من أجل فتح نافذة جديدة من أجل الانتقالات الشتوية.

وبما يخصّ مسابقة كأس الجمهورية تقرّر البدء بالدور الأول اعتبارا من 25 آذار القادم، على أن تقام كلّ الأدوار من مرحلة واحدة على أرض محايدة وصولاً إلى المباراة النهائية التي ستقام في دمشق.

وحدّد اتحاد كرة القدم مواعيد استئناف دوري الدرجة الأولى للرجال والشباب ودوري شباب الدرجة الممتازة بعيد منتصف هذا الشهر.

أما ما يخصّ الأمن والسلامة، فقد أوصى اتحاد كرة القدم اللجان المختصة بضرورة الإسراع بالكشف على الملاعب ومعرفة مدى صلاحية أبنيتها ومدرجاتها.

الأندية بعد هذا القرار أعلنت عن استئناف تدريب فرقها استعداداً لمرحلة الإياب، ويتصدّر الوثبة الترتيب بعشرين نقطة، يليه جبلة والجيش وأهلي حلب ولكلّ منهم 19 نقطة ثم الفتوة 18 نقطة، تشرين في المركز السادس وله 14 نقطة ثم الكرامة بعشر نقاط والوحدة بتسع نقاط والطليعة وحطين بسبع نقاط وأخيراً المجد بنقطتين.

ويلعب في الأسبوع الأول من الإياب الوثبة مع الطليعة بحمص وجبلة مع حطين بجبلة والجيش مع المجد على ملعب الجلاء وأهلي حلب مع الكرامة على ملعب الحمدانية وتشرين مع الفتوة على ملعب الباسل في اللاذقية.

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