الصين تُجدّد مطالبتها الولايات المتحدة بالكف عن تضليل العالم بشأن تايوان

بكين – سانا:

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن مسألة تايوان شأن داخلي مطلق للصين، مطالبة الولايات المتحدة بالتوقف عن تخطي حدودها، والكف عن زرع الفوضى ومحاولة تضليل العالم بشأن هذه القضية.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن، ماو، قولها رداً على تصريحات أطلقها وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مؤخرا حول تايوان: إنه “إذا رفضت الولايات المتحدة تغيير المسار، وسارت في هذا الاتجاه الخاطئ فستكون هناك عواقب حقيقية وستكبد واشنطن تكاليف حقيقية”، واصفةً تصريحات بلينكن بأنها غير مسؤولة وعبثية.

وشددت ماو على حقيقة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأن مبدأ “صين واحدة” هو معيار أساسي معترف به عالمياً في العلاقات الدولية، وشرط سياسي مهم وأساس لعلاقات الصين الدبلوماسية مع دول العالم.

وأعادت ماو إلى الأذهان البيانات الثلاثة التي أعلنت فيها الولايات المتحدة اعترافها بمبدأ “صين واحدة” وبحكومة الصين الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين، مبينةً أن الولايات المتحدة تعمدت تجاهل التاريخ وتحريفه وإرسال رسالة خاطئة بشأن مسألة تايوان.

كذلك لفتت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إلى أن الولايات المتحدة خففت بشكل كبير من قيودها بشأن التفاعلات الرسمية مع تايوان، وعززت الاتصال العسكري معها وروجت لمقولة “أوكرانيا اليوم وتايوان غداً”، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام كشفت أن الادارة الأمريكية لديها خطة “لتدمير تايوان”.

وجددت ماو التأكيد على أن مسألة تايوان شأن داخلي محض للصين وفي صميم المصالح الجوهرية لبلادها، كما أنها الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، والخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه في هذه العلاقة، مشددةً على أن الصين لن تسمح أبداً لأي قوىً خارجية بالتدخّل في شؤونها الداخلية.