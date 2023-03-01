العرب البائدة .. والبائسة !..

د. مهدي دخل الله

أخيراً أكتشف العرب سورية ، وما كانوا ليكتشفوها لو أن أمريكوس فيسبوسي وكريستوفر كولومبوس لم يكتشفا أمريكا كي يأتي بايدن ، بعد 530 عاماً ، ويعطي الضوء الأخضر للتواصل مع سورية … وتجدر الإشارة هنا إلى رمز قد يشرح ما يحدث الآن مع العرب هو أن اكتشاف أمريكا حدث مع سقوط الأندلس في السنة نفسها ..

والتزم العرب حرفياً بضوء بايدن الأخضر ، فغالبيتهم أكدو – مراراً – أن قدومهم إلى دمشق هو من أجل مسائل إنسانية فقط … هذا ما تسمح به « الرخصة الأمريكية » تماماً . إضافة إلى ذلك ، كان الضوء الأمريكي اختيارياً ، ولو أنه كان ملزماً لشاهدنا سباقاً نحو دمشق من دول مثل قطر والكويت والمغرب مثلاً …

أيُّ عرب نحن اليوم ؟؟ يعتقد بعض باحثي تاريخ أمتنا ، أن العرب مروا في تاريخهم بأطوار أربعة : العرب البائدة ( عاد وثمود ) ، والعرب العاربة ( القحطانيون ) ، والعرب المستعربة ( العدنانيون )، وعرب العصور الوسطى والحديثة . لكن بماذا نسمي عرب اليوم ؟؟ البائدة .. البائسة .. أو الاثنين معاً .

لا يمكن الإساءة إلى العرب البائدة تاريخياً لأنها كانت صانعة حضارات ضخمة . أما اليوم فمصطلح ( بائدة ) يعني الغياب عن ساحة الفعل بكل مضامينه . الكلام هنا يتعلق بالوجود العربي ككل ، وليس بالأنظمة والحكومات فقط ، فمن المعروف أنه « كما تكونوا يولى عليكم »، وهذا يعني أن الشعوب العربية تحمل قسطاً من الحالة التي وصل إليها أبناء قحطان وعدنان اليوم ..

دائماً تطن في أذني عبارة ساطع الحصري : « توحدنا في عصر الجِمال والبغال فكيف نتفرق في عهد الطائرات والصواريخ ؟» … نحن لم نتفرق فقط ، بل أصبح الشعب الذي يرفع راية كرامة العرب واستقلالهم ضحية اشقائه الذين عاملوه 12 عاماً بلا رحمة …

ما زلت استغرب كيف يجمد العرب مقعد سورية في جامعتهم بشحطة قلم ، بينما يحافظ العالم على مقعدنا في الأمم المتحدة ومنظماتها ؟؟.. أيُّ بؤس وسقوط هذا ؟؟.. وذنب سورية الوحيد أنها ضحت من أجل عزتهم وبقائهم في حرب لا مثيل لها في التاريخ المعاصر . وكانت تضحية السوريين وبطولاتهم تخطت المعايير والمستويات المعروفة دولياً آخذين بالاعتبار شدّة الهجمة وتنوع أساليب العدوان والإرهاب ..

قلب العروبة النابض ؟؟ ليس هذا مجرد تعبير جميل وعاطفي ، إنه عنوان لواقع حقيقي . لو نجح الإرهاب في سورية لكان العرب جميعهم ضحيته السهلة من المحيط إلى الخليج . ولعل أفضل ما ناله السوريون هو أن هناك اعترافات واضحة ، وصريحة ، ليس من رئيس وزراء ووزير خارجيــة قطـر السابـق ( الذي ضاعت منه الصيدة ) ، وإنما من منهل توجهات غالبية الحكومات العربية ، وزارة الخارجية الأمريكية ، فاقرؤوا – إن كنتم قارئين – مذكرات هيلاري كلينتون مؤسسة داعش وراعيتها ( باعتراف ترامب ) ، لتروا ماذا كان سيحدث بدولكم لو أن السوريين لم يحموكم … بكل ما في الكلمة من معنى . لو نجحوا في تقسيم سورية كانت دولكم ، بما فيها الدويلات الصغيرة ، ستقسم بغضون أشهر فقط .

mahdidakhlala@gmail.com

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