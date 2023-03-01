الكايد: الأردن مستمر في تقديم المساعدات إلى الشعب السوري

1-مارس-2023

دمشق – سانا:

أعلن القائم بالأعمال الأردني في دمشق السفير باسل الكايد أن بلاده قامت بتسيير جسر بري هذا الأسبوع مؤلف من خمس قوافل اشتملت على 35 شاحنة، واحتوت على كل أنواع المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى متضرري الزلزال في سورية.

وأوضح الكايد في بيان أن حصيلة المساعدات الأردنية لغاية يوم غدٍ ستصل إلى 110 شاحنات، حملت مئات الأطنان من المساعدات، من ضمنها 10 سيارات إسعاف، إضافةً إلى ثلاث طائرات وصلت إلى سورية منذ وقوع الزلزال في السادس من شباط الفائت.

وأشار الكايد إلى أن الاردن مستمر في تقديم ما يمكنه من المساعدات إلى الشعب السوري الشقيق؛ لتجاوز هذه المحنة.

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1-مارس-2023

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