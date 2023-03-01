المقداد للوفد البرلماني الإيراني: سورية تقدّر وقوف طهران إلى جانبها في محنتها
دمشق – سانا:
التقى الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم الوفد البرلماني الإيراني برئاسة عباس كلرو، نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية السورية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، والوفد المرافق له.
وعبر الوزير المقداد خلال اللقاء عن تقدير سورية لوقوف إيران إلى جانبها في هذه المحنة، مشيراً إلى أن إيران قامت فور حدوث الزلزال بإرسال طائرات وفرق إغاثية، وأشاد الوزير بالتعاون الوثيق القائم بين البلدين.
وعرض المقداد تأثير الحرب الإرهابية التي واجهتها سورية والدمار الذي خلّفته المجموعات الإرهابية في إضعاف قدرتها على مواجهة مثل هذه الكارثة الإنسانية، إضافةً إلى الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على سورية التي أعاقت وصول المساعدات الإنسانية والتجهيزات والمستلزمات الخاصة بالبحث والإنقاذ.
بدوره قدّم كلرو تعازيه وتعازي مجلس الشورى الإيراني لأسر ضحايا الزلزال الذي خلّف آلاف الضحايا والمصابين، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب سورية للتعافي من آثار هذه الكارثة الإنسانية.
حضر اللقاء السفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية في وزارة الخارجية والمغتربين، وعدد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية في مجلس الشعب السوري، ومن الجانب الإيراني حضر السفير الإيراني في دمشق وعدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وباقي أعضاء الوفد.
وكان قد وصل إلى دمشق مساء أمس الثلاثاء وفد برلماني إيراني برئاسة كلرو للوقوف إلى جانب الشعب السوري في مواجهة تداعيات الزلزال المدمّر الذي ضرب بعض المحافظات السورية مؤخراً.
وأكّد نائب رئيس الجمعية لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي أن هذه الزيارة تأتي للمساعدة في عملية الإغاثة للمناطق المتضرّرة والإسهام في تعزيز وتوثيق العلاقات البرلمانية المشتركة والسعي إلى تفعيل اتفاقيات التعاون ولاسيّما في المجال الاقتصادي.
وأشار كلرو إلى أن مجلس الشورى الإيراني ومجلس الشعب السوري عقدا العديد من اللقاءات المشتركة خلال العامين الماضيين لتطوير العمل البرلماني وخلال هذه الزيارة ستتم متابعتها مع المسؤولين السوريين بهدف تمتين العلاقات بين الجانبين.
من جهتها، أشارت نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية الدكتورة هيفاء جمعة إلى أن إيران قدّمت كل أنواع الدعم للشعب السوري، وأرسلت الوفود والمساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال، ويتطلّع الجانبان إلى تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية.
وكان في استقبال الوفد الإيراني السفير الإيراني في سورية مهدي سبحاني وعدد من أعضاء مجلس الشعب السوري.
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