“النظافة” و”الطاقة البديلة” أبرز مطالب أبناء مخيم الوافدين!

القنيطرة – محمد غالب حسين

تعددت مطالب أبناء محافظة القنيطرة في مخيم الوافدين ما بين الخدمية والتعليمية والصحية والاجتماعية، وتركزت المداخلات حول أهمية الارتقاء بواقع النظافة، وإصلاح آليات النظافة التي تعجز موازنة البلدية عن إصلاحها، وتحسين واقع الكهرباء والمياه والاتصالات، ومعالجة نقص الفنيين ومواد الصيانة في مكتب طوارئ الكهرباء، واستكمال توزيع مازوت التدفئة، ومعالجة نقص المحروقات المخصصة للنقل، والإشراف الفاعل على مدارس التجمع.

كما طالبوا بمعالحة الاختناقات في بعض خطوط الصرف الصحي حيث تختلط مياهه بشبكة مياه الشرب، وإنارة الشوراع بالطاقة البديلة، وصيانة عدد من الطرقات، وتركيب طاقة بديلة لشعبة الأحوال المدنية بالتجمع نظراً لانقطاعات التيار الكهربائي الطويلة، وتوسيع الحدود الإدارية للتجمع باتجاه مدينة دوما، لأن هناك أحياء يقطنها أبناء القنيطرة تابعة لمدينة دوما.

نائب محافظ القنيطرة المهندس أحمد جمعة بيّن أنه سيتم إصلاح أربع آليات نظافة، اثنتان على حساب الموازنة المستقلة بالمحافظة، وآليتان على حساب مجلس البلدة، إضافة لإبرام عقد لترحيل للقمامة لمدة شهرين ريثما يتم إصلاح آليات النظافة.

يشار إلى أنه سيتم العمل على توطين المازوت بمحطات وقود ريف دمشق بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق مما يؤدي لتخصيص الطلبات لمازوت التدفئة واستكمال عمليات التوزيع، وسيتم تخصيص (30) جهاز إنارة للطاقة البديلة للتجمع، وستركب قريباً.

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