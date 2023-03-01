بولا تينوبو يفوز بالانتخابات الرئاسية في نيجيريا

1-مارس-2023

ابوجا – سانا:

فاز بولا تينوبو مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي، وذلك حسب النتائج الرسمية النهائية التي صدرت اليوم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اللجنة الوطنية للانتخابات قولها: إن تينوبو مرشح حزب “مؤتمر كل التقدميين” حصل على 8.8 ملايين صوت متقدما على منافسيه الرئيسيين لعتيق أبو بكر مرشح حزب الشعب الديمقراطي الذي حصل على 6.9   ملايين صوت وبيتر أوبي مرشح حزب العمال الذي حصل على 6.1 ملايين صوت.

وإلى جانب تصدره النتائج على المستوى الوطني فقد حصد تينوبو الغالبية في 24 من 36 ولاية على الأقل، بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا وهو شرط لا بد منه لفوزه بالرئاسة.

ودعي السبت الماضي أكثر من 87 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس من بين 18 مرشحاً.

ويواجه تينوبو في سنوات ولايته الأربع مهمة شاقة تتمثل بصعوبات اقتصادية كبيرة وأعمال عنف تشنها مجموعات مسلحة وإرهابية وفصائل متمردة تسعى لانفصال بعض المناطق في البلاد.

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1-مارس-2023

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