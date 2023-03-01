بيدرسون: الاستجابة الإنسانية لمتضرري الزلزال في سورية أولوية عاجلة

1-مارس-2023

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أن الاستجابة الإنسانية الطارئة للمتضررين من الزلزال أولوية عاجلة في سورية، داعياً إلى عدم تسييس ملف المساعدات.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي نقلها موقع الأمم المتحدة أشار بيدرسون إلى ضرورة الاستجابة الطارئة دعماً للواجب الإنساني، وإتاحة وصول المساعدات بكل الطرق والوسائل.

وأضاف بيدرسون: “هذا هو الوقت المناسب لكي يتبرع الجميع بسرعة وبسخاء لسورية وإزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول الإغاثة إلى السوريين في جميع المناطق المتضررة”، معرباً عن الترحيب بمبادرة الحكومة السورية لفتح المعابر لوصول المساعدات إلى مناطق شمال غرب البلاد.

وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أكد خلال جلسة مجلس الأمن أمس أن جهود مواجهة التداعيات الكارثية للزلزال الذي ضرب سورية تتطلب دعماً دولياً كبيراً وإمكانيات هائلة، مشيراً إلى أن ذلك لن يكون ممكناً إلا من خلال إيلاء الاعتبارات الإنسانية أولوية على الاعتبارات السياسية، والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية غير الشرعية، والدعم الصادق والحقيقي لسورية وشعبها.

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1-مارس-2023

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