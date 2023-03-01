تركيب أجهزة إنارة على الطاقة الشمسية بريف الرقة المحرر

1-مارس-2023

بدأ مجلس مدينة دبسي عفنان بريف الرقة المحرر تنفيذ مشروع تركيب أجهزة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. 

 ويتضمن المشروع تركيب 200 جهاز إنارة يعمل على الطاقة الشمسية، إضافة إلى تركيب 200 عمود إنارة، حيث تم الانتهاء من صب القواعد الأسمنتية الخاصة بتثبيت الأعمدة بشكل كامل، ومن المتوقع الانتهاء من التركيب خلال فترة قريبة.

وسيتم تركيب الأجهزة في مدينة دبسي عفنان والقرى التابعة لها حيث أن تركيب أجهزة تعمل على الطاقة الشمسية من شأنه المساهمة في تخفيف استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين الواقع الخدمي في المدينة.

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1-مارس-2023

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