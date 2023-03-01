ديزني تفقد أهم فناني الرسوم المتحركة في تاريخها

أعلنت شركة “ديزني” وفاة الفنان بورني ماتينسون عن عمر يناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض.

وماتينسون صاحب مسيرة استمرت على مدى نحو 70 عاما، وهو ما جعله الموظف الأطول خدمة في الشركة، حيث عمل كاتبا ومخرجا ومنتجا ورساما ليصير أحد أساطير ديزني في عالم الرسوم المتحركة.

بدأ ماتينسون العمل عام 1955 من خلال المساهمة في فيلم “النبيلة والشارد” قبل أن يعمل مساعدا لمارك ديفيس فنان الرسوم المتحركة بفيلم “الجمال النائم” حيث انصب عمله على شخصية “ماليفسنت”.

رغم تواضع ماتينسون، وفقا لتصريحات زملائه بالعمل، فإن موهبته لم يكن لها حدود وامتدت حدود سحره وابتكاره إلى آفاق أخرى، ليمنح العالم قصصا مصورة لها جمالها الخاص وتفاصيلها المميزة.

ساهم ماتينسون في كتابة أفلام كلاسيكية شهيرة لم تكن فقط سببا في عالمية ديزني بالماضي وإنما الحاضر، إذ تم استثمار نجاح معظمها بأفلام اللايف-أكشن الحديثة. من بين تلك الأفلام: “الجميلة والوحش” و”علاء الدين” و”بوكاهنتس” و”مولان” و”الأسد الملك” .

لم يتوقف عطاء ماتينسون مع تقدمه في العمر وإنما استمر يساهم بشكل هادف في مشاريع الرسوم المتحركة الجديدة والمعاصرة.

جاءت آخر مساهمات أسطورة ديزني من خلال فيلمي “عالم غريب” في 2022 و”بيغ هيرو 6″ في 2014 والذي حاز على الأوسكار وحصد أرباحا بلغت 658 مليون دولار تقريبا من أصل ميزانية لم تتجاوز 165 مليونا.

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