رئيسي: إيران ستهزم أعداءها بالاعتماد على يقظة الشعب

طهران – تقارير:

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران ستتغلب على المشاكل، وتهزم أعداءها مرة أخرى بالاعتماد على يقظة الشعب كداعم رئيسي.

وأشار رئيسي في كلمة له اليوم إلى نجاح الحكومة في تعويض عجز الموازنة دون الاقتراض من البنك المركزي ونمو الإيرادات الضريبية والصادرات غير النفطية، لافتاً إلى مؤامرة الأعداء الأخيرة في إثارة أعمال الشغب ومن ثم زعزعة الاستقرار في سوق العملة في إيران، مشدّداً على “ضرورة تعزيز الإنتاجية في المؤسسات والمراكز الحكومية وهو إحدى أولويات حكومته للنهوض بالمستوى المعيشي للشعب الإيراني”.

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني أن التي تجري في المنطقة لا تشكّل أي تهديدات على بلاده، مشيراً إلى أن التدريبات العسكرية الأمريكية مع دول في المنطقة تهدف إلى تحفيز القوات الأمريكية، لكن إيران ليس لديها أي استنتاجات تهديدية من هذا التمرين وهي على استعداد وتقوم بالمراقبة اللازمة للأحداث بشكل كامل.