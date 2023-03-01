زراعة السويداء: استجرار 118 ألف جرعة دوائية لتحصين الثروة الحيوانية

استجرت مديرية الزراعة بالسويداء 118 ألف جرعة دوائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض السارية والمعدية.

وبين رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية الطبيب البيطري كميل مرشد أن الجرعات التي تم استجرارها من مديرية الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تتوزع بواقع 100 ألف جرعة مخصصة للأغنام والماعز للوقاية من مرض الانتروتوكسيميا و 18 ألف جرعة للأبقار لتحصينها ضد مرضي الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي.

ولفت مرشد إلى أن واقع الثروة الحيوانية بالمحافظة جيد مع عدم وجود انتشار الأمراض السارية، لكن لا يزال المربون يعانون من مشكلة ارتفاع أسعار الاعلاف.