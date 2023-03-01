زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

بورت مورسبي – غواتيمالا – أنقرة – سانا:

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة كيمبي في بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم رصد الزلزال الذي وقع على عمق 582.6 كيلومتر شمال غرب منطقة كيمبي، دون ورود أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية، كما لم تصدر الجهات المختصة تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

وتقع بابوا غينيا الجديدة على ما يسمى حزام النار في المحيط الهادئ الذي يشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً بسبب الاحتكاك بين الطبقات التكتونية.

وفي غواتيمالا، ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم بالقرب من سواحل البلاد.