زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
بورت مورسبي – غواتيمالا – أنقرة – سانا:
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة كيمبي في بابوا غينيا الجديدة.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم رصد الزلزال الذي وقع على عمق 582.6 كيلومتر شمال غرب منطقة كيمبي، دون ورود أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية، كما لم تصدر الجهات المختصة تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي.
وتقع بابوا غينيا الجديدة على ما يسمى حزام النار في المحيط الهادئ الذي يشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً بسبب الاحتكاك بين الطبقات التكتونية.
وفي غواتيمالا، ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم بالقرب من سواحل البلاد.
وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: “إن هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر وقع على عمق 54 كيلومتراً بالقرب من سواحل غواتيمالا”.
وأشارت البيانات المتوافرة إلى أن بؤرة الهزات الأرضية كانت على بعد 70 كم إلى الجنوب عن مدينة إسكوينتلا التي يبلغ عدد سكانها نحو 103 آلاف شخص ولم ترد أي معلومات عن دمار أو سقوط إصابات وضحايا.
إلى ذلك، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من شباط الماضي إلى 45089 شخصاً.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد في بيان اليوم: “تم تسجيل أكثر من 11 ألف هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال المزدوج المدمر إضافة إلى تضرر أكثر من 13 مليون شخص في البلاد”.
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