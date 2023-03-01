عبد اللهيان: يجب رفع الحصار الجائر عن سورية لتحسين الأوضاع الإنسانية فيها

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عبد اللهيان قوله خلال لقائه نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في جنيف: “للأسف أدى الزلزال الأخير الذي ضرب سورية إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية القاسية في بعض مناطق هذا البلد، مقارنة بالماضي، وبالتالي من الضروري رفع الحصار المفروض عليه من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية لشعبه”.

ولفت عبد اللهيان إلى المساعدات الإنسانية المقدمة من إيران لسورية بعد الزلزال الأخير، وأضاف: “كما في الماضي فإن طهران مستعدة لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للمساهمة في تحسين الأوضاع الصحية والإنسانية في سورية”.

وحول الوضع في اليمن قال عبد اللهيان: “من وجهة نظر سياسية يجب وقف الحرب، كما أن أهم مبادرة بخصوص هذا البلد هي رفع الحصار الإنساني”.

بدوره أعرب غريفيث خلال اللقاء عن تفاؤله بالآثار الإيجابية للتطورات السياسية الأخيرة في العلاقات العربية مع سورية، وتسهيل إيصال المساعدات إليها، مشيراً إلى أن المنطقة بحاجة إلى استراتيجية كاملة لتحقيق سلام دائم في اليمن.