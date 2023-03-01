غرامة خمسة ملايين ليرة للمخبز الاحتياطي في القنيطرة

البعث أون لاين – محمد غالب حسين:

بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة المهندس حمدي العلي أنه تمّ اليوم تنظيم ضبط تمويني بحق المخبز الاحتياطي بمدينة البعث لنقص وزن ربطة الخبز، وتغريمه بخمسة ملايين وثلاث مئة وستون ألف ليرة.

كذلك تمّ تنظيم سبعة عشر ضبطاً تموينياً بحق المطاعم الشعبية في بلدة خان أرنبة بعد تحديد سعر الفلافل والحمص والمسبحة والفول من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتمّ تنظيم (140) ضبطاً تموينياً خلال شهري كانون الثاني وشباط، تنوعت بين محطات الوقود والمخابز والمواد الغذائية والمحال التجارية وغيرها.