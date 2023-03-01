قافلة مساعدات من محافظة الرقة إلى منكوبي الزلزال في حماة

حماة – حسان المحمد:

وصلت مساء اليوم قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من أهالي محافظة الرقة إلى منكوبي الزلزال في محافظةحماة، مؤلفة من 15 سيارة محملة بمواد إغاثية ومواد غذائية.

وأشارأمين فرع الرقة لحزب البعث العربي الاشتراكي، عبدالعزيز العيسى، إلى أن ما تشهده حماة اليوم يؤلم السوريين عموماً وأهالي الرقة خصوصاً، مبيناً أنهم يقومون بواجبهم تجاه أهلهم ، وهم اليوم موجودون في حماة ليس فقط لتقديم المساعدات فحسب بل ومتطوعين ومؤازرين لأي عمل يخفف من معاناة الأهالي.

وأوضح محافظ الرقة، عبدالرزاق خليفة، في تصريح خاص ل”البعث” أن القافلة تأتي في سياق الجهود الحكومية والأهلية والاجتماعية التي بادرت وأسهمت في تقديم ما يمكن، لتعكس القيم الأصيلة لأهالي هذه المحافظة، وتؤكد مع غيرها من قوافل المساعدات التي انطلقت من جميع المحافظات تكاتف وتعاضد السوريين في جميع الظروف.

وأعرب أمين فرع الحزب بحماة، المهندس أشرف باشوري، ومحافظ حماة، الدكتور محمود زنبوعة، عن شكرهما لهذه المساعدة التي تعبر عن وطنية السوريين ونخوتهم ووقوفهم إلى جانب بعضهم في جميع الملمات، متمنيين أن يعم الخير على جميع أبناء الشعب السوري.

وبين عبدالرزاق الدرويش، عضو اتحاد فلاحي الرقة، أن “ما يتم تقديمه واجب وأقل ما يمكن أن نساعد به أهلنا المتضررين من الزلزال”، مشيراً إلى أن عدداً من شباب المحافظة من مختلف الفعاليات والعشائر نظموا حملة لجمع التبرعات من الأهالي كل حسب استطاعته.

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