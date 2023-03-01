قتلى وجرحى في تصادم قطارين في اليونان

1-مارس-2023

سقط 32 قتيلاً على الأقل و85 جريحاً في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان، مساء الثلاثاء بحسب ما أعلنت جهاز الإطفاء اليوناني فجر الأربعاء.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء للصحافيين: ” جرى العثور على 32 شخصاً فارقوا الحياة وأصيب 85 شخصاً بجروح” مشيراً إلى أنّ عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية “آنا” فإنّ المعلومات الأولية تُشير إلى أنّ الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان على متنه 350 راكباً، مشيرةً إلى أنّ الحادث أسفر عن خروج 3 عربات عن السكة.

وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد، بحسب المصدر نفسه.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

ونقلت صحيفة “بروتوثيما” المحلية عن أحد الناجين قوله: عشنا تجربة مروّعة للغاية. لم أصب بجروح لكنّي ملطّخ بدماء أشخاص آخرين أصيبوا بجواري.

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1-مارس-2023

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