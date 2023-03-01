قتلى وجرحى في تصادم قطارين في اليونان

قتلى وجرحى في تصادم قطارين في اليونان

سقط 32 قتيلاً على الأقل و85 جريحاً في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان، مساء الثلاثاء بحسب ما أعلنت جهاز الإطفاء اليوناني فجر الأربعاء.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء للصحافيين: ” جرى العثور على 32 شخصاً فارقوا الحياة وأصيب 85 شخصاً بجروح” مشيراً إلى أنّ عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية “آنا” فإنّ المعلومات الأولية تُشير إلى أنّ الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان على متنه 350 راكباً، مشيرةً إلى أنّ الحادث أسفر عن خروج 3 عربات عن السكة.

وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد، بحسب المصدر نفسه.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

ونقلت صحيفة “بروتوثيما” المحلية عن أحد الناجين قوله: عشنا تجربة مروّعة للغاية. لم أصب بجروح لكنّي ملطّخ بدماء أشخاص آخرين أصيبوا بجواري.

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