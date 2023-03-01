لافروف: روسيا والهند ترفضان العقوبات والتهديدات والابتزاز

1-مارس-2023

نيودلهي – سانا:

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والهند لا تقبلان باستمرار الممارسات الاستعمارية الجديدة، مثل العقوبات والتهديدات والابتزاز تجاه دول ذات سيادة.

وقال لافروف خلال زيارة لمعرض (ليف تولستوي ومهاتما غاندي) اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي: نحن ندعم التزام الأصدقاء الهنود بتعزيز التعدّدية الحقيقية، ونحن متحدون في التزام راسخ ببناء نظام عالمي متعدّد المراكز أكثر عدلاً وديمقراطية.

وأضاف لافروف: إن موسكو ونيودلهي من المعارضين الدائمين لممارسات الاستعمار الجديد.

 

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1-مارس-2023

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