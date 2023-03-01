مادورو وباتروشيف يبحثان التعاون الروسي الفنزويلي في مجال الأمن

1-مارس-2023

كراكاس – سانا:

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف: إن روسيا وفنزويلا مرتبطتان بعلاقات صداقة قوية ويظل التفاعل بين البلدين عاملاً مهماً في ضمان الأمن الدولي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي قوله في بيان: إن “الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استقبل باتروشيف في كراكاس، وتم خلال لقائهما البحث التفصيلي لمختلف مسائل التعاون الروسي الفنزويلي بما في ذلك في مجال الأمن”.

ونقل البيان عن باتروشيف قوله خلال اللقاء: إن “التعاون بين روسيا وفنزويلا في الساحة الدولية لا يزال عاملاً مهما لضمان الأمن والاستقرار الدولي”.

 

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1-مارس-2023

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