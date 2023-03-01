مستوى قياسي لحالات انتحار الأطفال في اليابان

أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية بأن عدد حالات الانتحار بين الأطفال في اليابان في العام الماضي ارتفع بالمقارنة مع العام الذي سبقه ووصل إلى مستويات قياسية.

ونقلت القناة عن بيانات لوزارة الصحة اليابانية، أن 512 طفلا وقاصرا في سن الدراسة المدرسية، أقدموا على الانتحار في عام 2022 الماضي، وهذا الرقم يزيد بـ 39 حالة عن مؤشر العام الذي سبقه. وبهذا الشكل تم ولأول مرة تخطي حاجز انتحار أكثر من 500 شخص.

وتم في عام 2022 تسجيل أكبر زيادة في حالات انتحار الأطفال، في الفئة العمرية لتلاميذ المدارس الثانوية – 352 شخصا، أي بزيادة 38 شخصا عن العام الذي سبقه. وفي العام الماضي نفسه، انتحر 143 تلميذا من طلاب الصفوف المتوسطة و 17 من تلاميذ المدارس الابتدائية.

وأشارت القناة إلى وجود، مكتب مساعدة للأطفال يعمل على مدار الساعة في اليابان.

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