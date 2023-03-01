وفد برلماني إيراني في دمشق للوقوف إلى جانب الشعب السوري

دمشق – سانا:

وصل إلى دمشق مساء أمس الثلاثاء وفد برلماني إيراني برئاسة الدكتور عباس كلرو نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية للوقوف إلى جانب الشعب السوري في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المحافظات السورية مؤخراً.

وأكد نائب رئيس الجمعية لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي أن هذه الزيارة تأتي للمساعدة في عملية الإغاثة للمناطق المتضررة والإسهام في تعزيز وتوثيق العلاقات البرلمانية المشتركة والسعي لتفعيل اتفاقيات التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي.

وأشار كلرو إلى أن مجلس الشورى الإيراني ومجلس الشعب السوري عقدا العديد من اللقاءات المشتركة خلال العامين الماضيين لتطوير العمل البرلماني وخلال هذه الزيارة ستتم متابعتها مع المسؤولين السوريين بهدف تمتين العلاقات بين الجانبين.

من جهتها أشارت نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية الدكتورة هيفاء جمعة إلى أن إيران قدمت كل أنواع الدعم للشعب السوري، وأرسلت الوفود والمساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال، ويتطلع الجانبان إلى تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية.

وكان في استقبال الوفد الإيراني السفير الإيراني في سورية مهدي سبحاني وعدد من أعضاء مجلس الشعب السوري.