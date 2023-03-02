أجواء سديمية وفرصة لهطل الأمطار غداً

2-مارس-2023

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الساحلية مساء وخلال الليل، ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية نشطة مع هبات تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 25 / 8
المنطقة الجنوبية 24 /8
المرتفعات الجبلية 19 / 4
المنطقة الوسطى 24 / 9
المنطقة الساحلية 23 / 12
المنطقة الشمالية 24 / 7
منطقة الجزيرة 26 / 9
المنطقة الشرقية 27 / 11
منطقة البادية 26 / 10

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2-مارس-2023

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